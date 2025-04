Essen: Unbekannter entwendet Markenbrillen aus Optikerfiliale - Fotofahndung

45355 E.-Borbeck-Mitte:

Am 16. Januar dieses Jahres gegen 9:45 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum des Optikers an der Marktstraße, sah sich um und steckte mehrere Brillen in seine Tasche. Als eine Mitarbeiterin dies bemerkte, sprach sie den Mann an. Daraufhin kam es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, woraufhin der Tatverdächtige aus dem Geschäft flüchtete.

Mit einem Foto sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/165182

Laut Zeugen wurde der Gesuchte wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 45-50 Jahre alt - Stabile Statur - Kurze, graue Haare - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Jeanshose - Trug eine Plastiktüte des Philippusstift Krankenhauses

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

