Essen: Unbekannter entwendet Luxus-Uhr aus Juweliergeschäft - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 19. Mai 2022 gegen 18:20 Uhr betrat ein Unbekannter ein Juweliergeschäft auf der Kettwiger Straße. Er hielt den Mitarbeiterinnen ein Plakat hin, auf dem stand "Arbeit zu suchen". Obwohl der Unbekannte der deutschen Sprache nicht mächtig war, verwickelte er die Angestellten in ein Gespräch und trat hinter die Theke. Dort griff er einen Umschlag, in dem sich eine hochwertige Luxus-Uhr befand. Den entwendeten Umschlag verdeckte er mit dem Plakat, so dass die Mitarbeiterinnen den Diebstahl nicht bemerkten und der Mann das Geschäft wieder verlassen konnte.

Die Videoüberwachung des Geschäfts konnte den Täter videografieren. Die Fotos finden Sie unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/87456

Der Tatverdächtige soll ca. 1,75 m groß sein und eine schlanke Statur haben. Zur Tatzeit trug der Mann einen weißen Pullover, eine schwarze Hose, eine Steppweste und eine weiße Cap.

Wenn Sie Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

