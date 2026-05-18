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Essen: Unbekannter entwendet Kopfhörer und Parfum aus Drogeriemarkt - Fotofahndung
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Essen: Unbekannter entwendet Kopfhörer und Parfum aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 18.05.2026 11:43

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45276 E.-Steele: Am 6. Dezember vergangenen Jahres stahl ein Unbekannter Kopfhörer und Parfum aus einem Drogeriemarkt an der Bochumer Straße.

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Der Unbekannte betrat die Drogerie gegen 11:15 Uhr. Anschließend steckte er Parfum und Kopfhörer in seine Jacke und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er gefilmt.

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Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

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https://polizei.nrw/fahndung/203974

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Das KK 33 ermittelt wegen Ladendiebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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