Essen: Unbekannter entwendet hochwertiges E-Bike- Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am Morgen des 7. Mai dieses Jahres stellte ein Essener sein E-Bike in einer Tiefgarage an der Lindenallee ab und sicherte dieses mit zwei Schlössern. Als er gegen 18 Uhr in die Tiefgarage ging, um mit seinem Fahrrad nach Hause zu fahren, stand es dort nicht mehr. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie ein unbekannter Mann das Fahrrad auf dem Vorderrad aus dem Gebäude schiebt.

Der Polizei liegen Bilder des Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben wurden. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/141715

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./ViV

