Essen: Unbekannter entwendet BMW in Bredeney - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter entwendete Dienstagabend (17. August), im Essener Stadtteil Bredeney, einen BMW. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 21 Uhr hat sich ein mutmaßlicher Autoknacker, auf der Straße Heierbusch, an dem Auto eines 57-Jährigen zu schaffen gemacht haben. Mit dem schwarzen 440i, mit Kennzeichen aus Mettmann, flüchtete der Täter unbemerkt. Gegen 00:30 Uhr fiel der Wagen, auf dem Rastplatz Vierwinden, an der A46, einem Streifenteam auf. Der Verdächtige saß im Auto und trug eine Sturmmaske. Beim Erblicken der Polizei setzte er zurück, streifte dabei einen parkenden Lastwagen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die A46 in Richtung Heinsberg. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. An einer Ausfahrt, in Höhe Grevenbroich, verunfallte der Wagen. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß und entkam. Den Pkw stellte die Polizei sicher. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Straße Heierbusch in Bredeney, auf dem Rastplatz Vierwinden bzw. im Umkreis der Ausfahrt A46-Grevenbroich machten. Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell