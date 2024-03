Essen: Unbekannter entwendet Bargeld aus Automat - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 2. November des vergangenen Jahres wollte eine 53-Jährige in einer Bankfiliale in der Lindenallee Bargeld abheben. Sie begab sich zu einem der Automaten, steckte ihre EC-Karte hinein und gab den gewünschten Betrag ein. In dem Glauben, der Vorgang sei abgebrochen worden, begab sie sich mit ihrer EC-Karte zu einem anderen Automaten. In diesem Moment ging der Unbekannte zu dem Automaten, sah das Bargeld der 53-Jährigen im Ausgabefach, entnahm dies und flüchtete mit der mittleren vierstelligen Beute. Kurz darauf bemerkte die Bankkundin die Abhebung von ihrem Konto.

Der Tatverdächtige wurde von der Videoüberwachung gefilmt. Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/129250

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

