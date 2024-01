Essen: Unbekannter entnimmt unrechtmäßig Geld aus Bankautomaten - FOTOFAHNDUNG

45138 E.-Steele: Am 28. Juli letzten Jahres beabsichtigte eine Kundin gegen 14:30 Uhr, eine größere Summe Bargeld in einer Sparkassenfiliale an der Steeler Straße abzuholen. Sie beauftragte einen Mitarbeiter an einem Schalter der Sparkasse, den gewünschten Betrag an einem der Automaten freizugeben. Als die Kundin vergeblich versucht hatte, an einem Bankautomaten mit ihrer Karte das Bargeld abzuheben, suchte sie einen zweiten Geldautomaten auf.

Es stellte sich später heraus, dass der erste Automat ihre gewünschte Bargeldsumme jedoch in der Zwischenzeit herausgegeben hatte und diese von einem unbekannten Mann aus dem Ausgabeschacht herausgenommen worden war. Der unbekannte Täter flüchtete mit dem Bargeld daraufhin aus der Filiale.

Der Polizei liegen Bilder des Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/125286

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder seinen Aufenthaltsort geben können, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell