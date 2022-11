Essen: Unbekannter entnimmt fremdes Geld aus Automaten - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Am 1. September betrat eine 66-jährige Frau um 15:10 Uhr eine Bankfiliale in der Innenstadt und beabsichtigte Geld abzuheben. Nachdem sie die EC-Karte einsteckte und die PIN eingab, öffnete sich das Geldausgabefach nicht. In der Annahme eines Systemfehlers des Automaten, hob sie anderweitig Geld ab.

Im Nachgang stellte die 66-jährige Essenerin fest, dass das Bargeld offensichtlich durch den Geldautomaten ausgezahlt wurde, nachdem sie schon gegangen war.

Auf dem Videomaterial der Bank ist zu erkennen, dass ein Kunde hinter der 66-Jährigen wartete. Nachdem sie den Automaten verließ, entnahm der unbekannte Mann das ausgezahlte Geld und steckte es unrechtmäßig ein.

Die Bilder des Tatverdächtigen sind zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/90859

Wenn Sie Angaben zu der Identität des Unbekannten geben können, werden Sie gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./ViV

