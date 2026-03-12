Essen: Unbekannter entblößt sich in S-Bahn - Fotofahndung

Eine 24-jährige Essenerin befand sich gegen 20:30 Uhr in der S1 auf dem Weg von Dortmund nach Essen, als der Unbekannte sich entblößte und onanierte. Dabei wurde er von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Fotos und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: