Essen: Unbekannter E-Scooter-Fahrer verletzt Kind auf Gehweg und fährt weiter - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach dem E-Scooter-Fahrer und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können. Dieser soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten.