Essen: Unbekannter dringt in Parfümerie ein und stiehlt diverse Flacons - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 27. Mai dieses Jahres, gegen 4:30 Uhr drang ein mit einem Mundschutz maskierter Unbekannter in eine Parfümerie am Kornmarkt ein und stahl mehrere Parfümflacons. Anschließend verließ der Unbekannte samt den erbeuteten Parfüms den Laden.

Kurze Zeit später kehrte der Tatverdächtige zurück, was keine besonders dufte Idee war, denn bei seiner Wiederkehr hatte der Unbekannte vergessen, den zuvor getragenen Mundschutz wieder aufzusetzen.

Dieser Umstand ermöglichte es der Überwachungskamera, ein besseres Fahndungsfoto vom Unbekannten für unser Fahndungsportal zu bekommen: https://polizei.nrw/fahndung/112796

Das KK 32 ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

