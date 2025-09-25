Essen: Unbekannter bucht mit gestohlener EC-Karte fünfstelligen Betrag ab - Fotofahndung

45149 E.-Haarzopf:

Am 22. März dieses Jahres nutzte eine 84-jährige Essenerin einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Fulerumer Straße. Nachdem die Seniorin Bargeld abgehoben hatte, wurde ihre EC-Karte nicht ausgegeben. Noch vor Ort ließ die Dame ihre Karte sperren.

Wenige Tage später erhielt die 84-Jährige Kenntnis, dass von ihrem Konto über 40 Abbuchungen in Höhe eines fünfstelligen Betrages getätigt wurden. Die Essenerin verständigte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/181475

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell