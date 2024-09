Essen: Unbekannter bricht in PKW ein und stiehlt Geldbörse - Fotofahndung

Essen: Unbekannte Frauen stehlen Kondome an Tankstelle -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Am 28. Juni dieses Jahres stahlen zwei Unbekannte an einer Tankstelle an der Altenessener Straße eine größere Menge Kondom-Packungen.