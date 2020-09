Essen: Unbekannter bricht in Gartenlaube ein - Fotofahndung

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: In der Nacht vom 27. auf den 28. März diesen Jahres brach ein unbekannter Mann gegen 3:09 Uhr in eine Gartenlaube an der II. Schichtstraße ein und stahl Werkzeugkoffer.