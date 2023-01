Essen: Unbekannter bricht in Bäckerei ein - Fotofahndung

45307 E.-Leithe:

Am 27.09.2022 gegen 22:20 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass zwei unbekannte Männer versuchten in eine Bäckerei auf der Meistersingerstraße einzubrechen. Während sein Komplize vor der Bäckerei wartete, versuchte der Tatverdächtige über ein Kippfenster über der Eingangstür in den Verkaufsraum einzudringen. Als die beiden Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Eine Kamera konnte den Tatverdächtigen videografieren. Ein Foto finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/95493

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

