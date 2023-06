Essen: Unbekannter belästigt Essenerin wiederholt sexuell - Öffentlichkeitsfahndung

45355 E.-Borbeck-Mitte: Ein Unbekannter soll eine 37-jährige Essenerin wiederholt sexuell belästigt haben - die Polizei fahndet nun mit einem Lichtbild nach ihm.

Dabei soll es über einen längeren Zeitraum zu den Belästigungen gekommen sein - in Supermärkten oder an anderen öffentlich zugänglichen Plätzen, wo der Unbekannte zufällig auf die 37-Jährige traf. Meist kam es zu verbalen Belästigungen, aber auch zu körperlichen Übergriffen.

Am 17. Februar dieses Jahres (gegen 12:30 Uhr) wurde der Unbekannte während seiner Übergriffe von einer Kamera in einem Supermarkt an der Gerichtsstraße gefilmt.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/108504

Das ermittelnde KK 12 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

