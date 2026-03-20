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Essen: Unbekannter belästigt 22-Jährige in Straßenbahn - Fotofahndung
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Essen: Unbekannter belästigt 22-Jährige in Straßenbahn - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 20.03.2026 08:20

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45127 E.-Stadtkern: Ein Unbekannter hat am 8. Oktober 2025 eine 22-Jährige sexuell belästigt. Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen.

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Der Tatverdächtige hatte zunächst gemeinsam mit der Essenerin in der Straßenbahn U11 gesessen und sie mehrfach angestarrt. Beim Verlassen der Straßenbahn stellte der Tatverdächtige sich hinter die junge Frau und fasste an ihr Gesäß. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

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Mit den Bildern einer Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden:

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https://polizei.nrw/fahndung/198419

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Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /LG

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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