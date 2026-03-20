Essen: Unbekannter belästigt 22-Jährige in Straßenbahn - Fotofahndung

Der Tatverdächtige hatte zunächst gemeinsam mit der Essenerin in der Straßenbahn U11 gesessen und sie mehrfach angestarrt. Beim Verlassen der Straßenbahn stellte der Tatverdächtige sich hinter die junge Frau und fasste an ihr Gesäß. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.