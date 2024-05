Essen: Unbekannter beklaut Senior - Fotofahndung

45279 E.-Steele: Am 4. März dieses Jahres nahm ein 82-jähriger Mann aus Essen beim Treppensteigen die Hilfe eines Unbekannten an. Der unbekannte Mann entwendete die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Esseners. Im Anschluss versuchte er mit der entwendeten Debitkarte in der Sparkassen Filiale am Kaiser-Otto-Platz Bargeld abzuheben. Dabei wurde er videografiert.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/135682

Sollten Sie Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte, unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell