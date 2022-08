Essen: Unbekannter bedroht Mann in seinem PKW - Fotofahndung

45307 E.-Kray:

Am 26. Juni gegen 14 Uhr saß der Geschädigte in seinem geparkten Fahrzeug in einer Parkbucht Am Luftschacht, als sich dem PKW ein Unbekannter näherte. Der Mann bedrohte ihn und schlug auf die Motorhaube ein. Der Geschädigte konnte mit seinem PKW flüchten.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - 30-40 Jahre alt - 1,75-1,80 m groß - Lichtes Haar

Ein Phantombild finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/85039

Wenn Sie Angaben zu der abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell