Essen: Unbekannter bedroht 20-Jährigen mit Schusswaffe - Fotofahndung

45139 E.-Ostviertel: Am 20. Mai dieses Jahres bedrohte ein unbekannter Tatverdächtiger einen 20-Jährigen mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Unbekannten.

Gegen 21:15 Uhr fuhr der 20-jährige Essener mit der Buslinie 155. An der Haltestelle "Eiserne Hand" sei der unbekannte Tatverdächtige mit zwei weiteren Personen eingestiegen und habe sich in den hinteren Teil des Busses gesetzt. Plötzlich habe der Unbekannte eine Schusswaffe aus seiner Jacke gezogen und den Essener bedroht. Daraufhin sei der Unbekannte an der Haltestelle "Goldschmidtstraße" ausgestiegen und in die Straße Lysegang gegangen.

Nach aktuellen Ermittlungen handelt es sich bei der gezeigten Schusswaffe vermutlich um eine Spielzeugwaffe.

Der Unbekannte wurden von einer Videoüberwachung des Busses gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/119386

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

