Essen: Unbekannter Autofahrer touchiert Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

45134 E.-Stadtwald: Am Freitagabend (24. Januar) touchierte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein KIA, eine 75-jährige Fußgängerin an der Frankenstraße / Habichtstraße und flüchtete daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen ging die Essenerin gegen 20:30 Uhr zu Fuß in Höhe der Habichtstraße über die Fahrbahn der Frankenstraße. Dabei kollidierte sie mit einem unbekannten Pkw und fiel zu Boden. Der Unbekannte setzte daraufhin seine Fahrt fort und flüchtete über die Forsthaustraße in unbekannte Richtung. Die 75-jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen weißen KIA handelt.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Unfalls. Wenn Sie gegen 20:30 Uhr an der Frankenstraße auf Höhe der Habichtstraße / Amselstraße waren und den Unfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

