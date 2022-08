Essen: Unbekannter attackiert Verkäufer mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

45329 E-Altenessen: Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Raub auf ein Lederwarengeschäft, bei dem der Verkäufer am Dienstagnachmittag (23. August) mit Pfefferspray attackiert wurde.

Gegen 16 Uhr betrat ein Mann das Lederwarengeschäft an der Altenessener Straße in Höhe der Karl-Denkhaus-Straße. Zunächst gab der Unbekannte vor, sich für die Taschen zu interessieren. Völlig unvermittelt sprühte der vermeintliche Kunde dem Verkäufer Pfefferspray in das Gesicht und forderte die Herausgabe von Geld. Dann ging der Mann zur Kasse und versuchte sie zu öffnen.

Diesen Moment nutzte der 77-jährige Verkäufer, um seinen Angreifer zu überwältigen. Der Unbekannte konnte sich aber losreißen und versprühte erneut Reizgas. Erst nachdem der 77-Jährige einen Gegenstand ergriff und damit drohte, nahm der Mann die Flucht auf. Der Räuber stürzte im Eingangsbereich jedoch zu Boden und verließ auf allen Vieren das Geschäft. Dann entfernte er sich unerkannt in Richtung des Allee-Centers.

Der Verkäufer schätzt das Alter des Unbekannten auf Mitte 20. Bei einer kräftigen Figur sei er etwa 175 cm groß, habe ein ungepflegtes Gesicht mit blutigen Pickeln an der linken Schläfe und der Stirn. Außerdem habe der Räuber hochdeutsch gesprochen. Zur Tatzeit soll der Unbekannte eine schwarze, langärmelige Oberbekleidung mit einem weißen Schriftzug auf dem Rücken getragen haben. Die Seiten der schwarzen Haare beschrieb der 77-Jährige als kurz geschnitten.

Durch den Angriff wurde der 77-jährige Verkäufer leicht verletzt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Räuber verliefen zunächst erfolglos.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Raubkommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk

