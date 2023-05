Essen: Unbekannter attackiert und beraubt 27-Jährigen - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (2. Mai, gegen 21:30 Uhr) wurde ein 27-jähriger Syrer auf der Kettwiger Straße von einem Unbekannten angegriffen und ausgeraubt.

Der 27-Jährige lief die Kettwiger Straße in Richtung Viehofer Straße entlang, wo ihm am Flachsmarkt eine Gruppe mit vermutlich fünf jungen Schwarzen auffiel. Als er mit diesen ins Gespräch kam, soll einer der Unbekannten ihm unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht, ihn geschlagen und ihm Bargeld abgenommen haben. Anschließend sollen die Männer in Richtung Limbecker Platz weggerannt sein.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 18-19 Jahre alt - 1,70 - 1,75 Meter groß - leicht korpulente Statur - schwarze Hautfarbe - Brille - Kapuzenpullover

Die ermittelnde EG Jugend bittet Zeugen, sich über die zentrale Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden./SyC

