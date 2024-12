Essen: Unbekannter attackiert Taxifahrer

45138 E.-Südostviertel: Gestern am frühen Morgen (17. Dezember) griff ein Unbekannter einen Taxifahrer (62) an der Steeler Straße/Kurfürstenstraße an und verletzte ihn dabei.

Der Unbekannte stieg gegen 5:00 Uhr an der Kurfürstenstraße in das Taxi des 62-Jährigen. Von dort ließ er sich zu einem Schnellrestaurant an der Hans-Böckler-Straße fahren. Nachdem er das bestellte Essen erhalten hatte, beauftragte er den Taxifahrer, ihn zurück an die Kurfürstenstraße zu bringen.

Als der Taxifahrer an der Kreuzung Steeler Straße/Kurfürstenstraße verkehrsbedingt halten musste, stieg der Mann unvermittelt aus dem Wagen, griff den Taxifahrer an und verletzte ihn dabei. Vermutlich, weil dieser Hilfe rufen wollte, griff der Unbekannte nach dem Handy des Taxifahrers und floh damit.

Ein Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen in der Heilermannstraße, verlor ihn dann aber. Dafür fand er das Handy des Taxifahrers auf dem Gehweg.

Der Unbekannte ist 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine blaue Hose.

Das zuständige Kommissariat ermittelt wegen Körperverletzung und Zechbetruges./SyC

