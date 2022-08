Essen: Unbekannter attackiert Männer vor dem GOP - Zeugenaufruf

45127 E-Stadtkern:

Bereits am Freitag, den 29. Juli 2022 kam es in der Essener Innenstadt zu einem Angriff eines Unbekannten auf zwei Männer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 22 Uhr lief eine Gruppe von zwei Männern und einer Frau über die Rottstraße. Ziel war das Nord-Open-Air am Rheinischen Platz. In Höhe des GOP wurde einer der Männer von einem Unbekannten von hinten geschubst. Im Anschluss schlug der Unbekannte sowohl dem Geschubsten, als auch seinem Begleiter ins Gesicht. Einer der Männer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Danach flüchtete der Tatverdächtige mit zwei Begleitern fußläufig in Richtung Innenstadt.

Er wird als männlich und deutsch beschrieben. Er soll ca. 175 cm groß sein und eine normale bis kräftige Statur haben. Außerdem habe er zur Tatzeit kurze blonde Haare und einen kurzen Kinnbart getragen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /PaPe

