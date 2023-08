Essen: Unbekannter attackiert Kioskmitarbeiter - Fotofahndung

45279 E.-Freisenbruch: Am 6. Juni vergangenen Jahres griff ein Unbekannter einen Mitarbeiter eines Kiosks (25) am Philosophenweg an - die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach ihm.

Der Unbekannte betrat gegen 20:15 Uhr mit weiteren Männern den Kiosk. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurde der 25-Jährige körperlich angegriffen und unter anderem gewürgt. Dadurch wurde der Kioskmitarbeiter verletzt.

Während der Tat wurde der Unbekannte gefilmt. Fotos von ihm finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/112462

Das zuständige Kommissariat ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

