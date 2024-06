Essen: Unbekannter attackiert jungen Gelsenkirchener - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 29. Juli vergangenen Jahres griff ein Unbekannter am Berliner Platz einen 21-jährigen Gelsenkirchener an und verletzte ihn dabei.

Unsere Ursprungsmeldung vom 22. November 2023 finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-attackiert-jungen-gelsenkirchener

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei Essen bedankt sich bei den Medien und den Bürgern für die Mithilfe und bittet das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./SyC

