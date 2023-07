Essen: Unbekannter attackiert Frau im Elektromobil - Zeugen gesucht

45355 E.-Bochold: Am gestrigen Samstagmittag (22. Juli) griff ein Unbekannter vor einem Discounter am Wolfsbankring eine Frau (68) in ihrem Elektromobil an. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Frau fuhr gegen 13:30 Uhr mit ihrem Elektromobil über den Discounter-Parkplatz, um zu den Pfandautomaten zu gelangen. Dort kam ihr ein sehr aufgebrachter Unbekannter entgegen. Dieser schrie sie in einer ihr unbekannten Sprache an und versuchte nach ihrem Rucksack zu greifen. Als die 68-Jährige diesen festhielt, griff der Unbekannte sie an. Er schlug sie mehrfach und verletzte sie dabei leicht. Zwei Zeugen (w/41, m71) eilten der Frau zu Hilfe, woraufhin der Unbekannte von der Frau abließ. Er griff in den Pfandflaschen-Beutel der 68-Jährigen und floh mit einer leeren Cola-Flasche in Richtung Borbecker Innenstadt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 60 Jahre alt

- Ca. 1,65 Meter groß

- Graue Haare

- Wirkte südländisch und sprach in einer fremden Sprache

- Blaues Sweatshirt

- Helle Hose

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen haben, melden sich bitte unter der zentralen Rufnummer der Polizei unter 0201/829-0./SyC

