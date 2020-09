Essen: Unbekannte zerstechen Autoreifen und beschädigten Außenspiegel - 15 parkenden PKW beschädigt

Essen (ots) - 45357 E-Dellwig: Mindestens 15 parkende PKW wurden in der Nacht zum Samstag auf der Dellwiger Straße mutwillig beschädigt. Unbekannte hatten in der Nacht zahlreiche Autoreifen zerstochen und Außenspiegel offenbar durch Tritte oder Schläge beschädigt. Erst am Morgen bemerkten die Fahrzeugbesitzer den Schaden und verständigten die Polizei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte unter 0201 829-0. /TW