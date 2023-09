Essen: Unbekannte werfen Gegenstand aus fahrendem Auto - 30-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

45329 E.-Altenessen-Nord: In der Nacht zum Sonntag (3. September) bewarfen Unbekannte an der Einmündung Wilhelm-Nieswandt-Allee/Wüllnerskamp einen 30-jährigen Essener mit einem Gegenstand und verletzten ihn dabei. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 30-Jährige befand sich auf dem Gehweg, als gegen 0:45 Uhr ein PKW an ihm vorbeifuhr. Das hintere rechte Fenster soll geöffnet gewesen und lautes Geschrei aus dem PKW gekommen sein. Plötzlich traf den 30-Jährigen ein harter Gegenstand im Gesicht. Der Essener fiel zu Boden und bemerkte, dass er durch den Gegenstand am Auge verletzt worden war. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Das zuständige KK 33 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den PKW und/oder die Insassen geben können. Vermutlich handelt es sich bei dem PKW um einen dunklen Kleinwagen, in dem mehrere Personen gesessen haben sollen. Hinweise melden Sie der Polizei Essen bitte unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0./SyC

