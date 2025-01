Essen: Unbekannte werfen Gegenstand auf Autobahn - Zeugen gesucht

45139 E.-Huttrop:

Am Samstag (11. Januar) gegen 16:30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Seat Ibiza auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund. Auf Höhe der Abfahrt auf die A52 schlug ein unbekannter Gegenstand in der Windschutzscheibe ein. Als der PKW-Fahrer in den Rückspiegel schaute, sah er zwei Personen auf der Fußgängerbrücke.

Der Essener und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Scheibe ist durch den Gegenstand gerissen. Eine unverzüglich eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief bislang erfolglos.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können. Es soll sich um zwei dunkel gekleidete Personen handeln, die einen Eisklumpen oder einen Schneeball von der Brücke auf die Autobahn geworfen haben sollen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

