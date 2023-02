Essen: Unbekannte werfen Gegenstände auf die Autobahn - Zeugen gesucht

45131 E.-Rüttenscheid:

Am Montag (6. Februar) gegen 13:15 Uhr meldete ein 43-Jähriger, dass sein PKW von einem unbekannten Gegenstand getroffen wurde, als er über die Richard-Wagner-Straße in Richtung Autobahn-Auffahrt Essen-Süd (A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf) fuhr.

Zuvor hatte er mehrere Personen auf der Fußgängerbrücke, die die Richard-Wagner-Straße überquert und die Sylviastraße mit der Sabinastraße verbindet, gesehen.

Der 43-jährige Bochumer wurde nicht verletzt, sein PKW wurde nicht beschädigt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Betroffenen und/oder Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können. Es soll sich um mehrere Jugendliche im Alter von ca. 10-12 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Einer von ihnen soll eine helle Jacke getragen haben. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

