Essen: Unbekannte werfen eine Flasche in den Garten eines Wohnheims für Menschen mit Behinderungen - Eine Bewohnerin

45143 E-Altendorf:

Freitagabend (22. April) saßen gegen 20 Uhr drei Frauen (20j, 28j, 56j) in dem Garten eines Wohnheims für Menschen mit Behinderungen an der Hüttmannstraße. Unvermittelt wurde eine Flasche über den Gartenzaun von Seiten der Grieperstraße geworfen. Eine 56-jährige Bewohnerin des Heims konnte der Flasche gerade noch ausweichen, stürzte dabei jedoch und verletzte sich leicht am Arm.

Die beiden anderen Frauen konnten zwei Personen erkennen, die Turnschuhe trugen. Eine Person soll eine schwarze und die andere eine graue Jogginghose getragen haben.

Wenn Sie Hinweise auf die Identität der beiden Unbekannte geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

