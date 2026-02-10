Essen: Unbekannte versucht mit Falschgeld zu bezahlen - FOTOFAHNDUNG

Die junge Frau legte gegen 16:30 Uhr Ware aufs Kassenband und wollte diese mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Als die Kassiererin das Falschgeld erkannte, sprach sie die Frau an. Diese zückte einen weiteren 50-Euro-Schein. Als die Verkäuferin auch die zweite Banknote als Fälschung entlarvte, flüchtete die Unbekannte. Die Ware blieb auf dem Kassenband.