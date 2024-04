Essen: Unbekannte versucht mit entwendeter Karte Geld abzuheben - Fotofahndung

45276 E.-Steele: Am 7. Dezember vergangenen Jahres wurde einer 44-Jährigen am S-Bahnhof Steele die Geldbörse entwendet. Kurz darauf versuchte eine Unbekannte mit der Geldkarte an einem Geldautomaten abzuheben.

Hierbei wurde die unbekannte Frau von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 22 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/133793

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/8290 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

