Essen: Unbekannte versuchen Seniorin von Geldautomaten wegzuzerren - Zeugenaufruf

Sie wollte an einem Geldautomaten Bargeld abheben, als sich plötzlich ein Mann vor sie schob und mit einer Zeitung vor dem Ausgabefach herumwedelte. In gebrochenem Deutsch deutete der Mann an, dass der Automat defekt sei.

Da sich die Dame nicht von dem Automaten drängen ließ, riss eine weitere unbekannte Person an der Jacke der 74-Jährigen. Sie musste sich an dem Automaten festhalten, um nicht weggezerrt zu werden.

Sie rief lautstark um Hilfe, worauf zwei Zeugen aufmerksam wurden, die die beiden Unbekannten in die Flucht schlugen.

Der Mann, der sich an dem Automaten vor sie schob soll ca. 25 Jahre alt und 1,75 m groß gewesen sein. Er hatte ein südländisches Aussehen und eine normale Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und einen kurz geschnittenen Bart. Seine Augenfarbe sei dunkel gewesen. Er war mit einer dunklen Winterjacke bekleidet und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Das Kriminalkommissariat 31, zuständig für Raubdelikte, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und hier insbesondere die beiden helfenden Männer, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /PaPe

