Essen: Unbekannte versuchen mit Falschgeld zu zahlen - Fotofahndung

Gegen vier Uhr nachts betraten die beiden Unbekannten den Kassenbereich der Diskothek am Rüttenscheider Stern, nachdem sie zuvor eine Zeit lang die Arbeitsweise der Kassiererin beobachtet hatten. Beide Personen überreichten der Kassiererin Bargeld, das von dieser mittels Prüfgeräts als Fälschung entlarvt wurde.