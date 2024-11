Essen: Unbekannte versuchen in Juwelier einzubrechen - Zeugen gesucht

45326 E.-Altenessen:

In den frühen Morgenstunden (11. November) versuchten zwei unbekannte Personen bei einem Juwelier an der Altenessener Straße / Krablerstraße einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:40 Uhr kamen die zwei mit Sturmhauben maskierten Personen mit einem Motorroller am Juwelier an. Die beiden Unbekannten versuchten gewaltsam in den Verkaufsraum zu gelangen, indem sie an den Rollläden hebelten. Offensichtlich verschreckte ein vorbeifahrender Radfahrer die beiden Einbrecher bei der Tat. Das Duo flüchtete auf dem Motorroller in Richtung Palmbuschweg.

Gegen die bislang unbekannten Täter wird aufgrund des Versuchs, eines besonders schweren Falls des Diebstahls, ermittelt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Insbesondere der unbekannte Radfahrer könnte wichtige Hinweise geben. Bitte wenden Sie sich für Hinweise telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail (hinweise.essen@polizei.nrw.de) an die Polizei Essen. /ruh

