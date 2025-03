Essen: Unbekannte versuchen in Dachgeschosswohnung einzubrechen - Fotofahndung

45128 E.-Südviertel: Am 18. September vergangenen Jahres versuchten zwei unbekannte Tatverdächtige in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Baumstraße einzubrechen. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten.

Gegen 18 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Hauses verdächtige Geräusche im oberen Treppenhaus. Nachdem sie lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte, kamen eine Frau und ein Mann die Treppen herunter und verließen das Wohnhaus. Daraufhin stellte die Bewohnerin fest, dass die Unbekannten offensichtlich versucht hatten, die Tür der Dachgeschosswohnung aufzuhebeln.

Die Zeugin hatte jedoch Fotos der beiden Unbekannten gemacht. Mit diesen Bildern sucht das Kriminalkommissariat 41 nach den Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/163531

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell