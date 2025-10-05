Navigation

Essen: Unbekannte versuchen Fußballer-Statue vor RWE-Stadion zu stehlen - Zeugen gesucht

Veröffentlicht: Sonntag, 05.10.2025 13:08

Essen (ots) -

45356 E.-Bergeborbeck: Am Freitagabend (3. Oktober) wurde bei der Polizei Essen Anzeige erstattet, weil Unbekannte versucht hatten, die Rahn-Statue an der Hafenstraße zu stehlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Unbekannten hatten versucht, die Statue am Unterschenkel zu durchtrennen, was aber offensichtlich misslang. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt, aufgefallen ist die Tat im Laufe des Feiertags.

Die Polizei Essen ermittelt nun wegen des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls von Kunstgegenständen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

