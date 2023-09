Essen: Unbekannte verletzen 22-Jährige und rauben Smartphone - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Am Samstagmorgen (9. September) griffen zwei Männer drei Frauen am "Pferdemarkt" an. Mit einem Schnittwerkzeug verletzten sie eine 30-jährige, stahlen ein Smartphone und flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 4:40 Uhr kamen zwei Unbekannte auf die drei jungen Frauen zu und versuchten die Handtasche der 30-Jährigen zu entreißen. Daraufhin zog einer der Unbekannten ein Schnittwerkzeug und verletzte sie damit im Gesicht. Die beiden weiteren Frauen versuchten der Verletzten zu helfen, woraufhin die Unbekannten in Richtung Viehofer Platz flüchteten. Danach stellte die 22-jährige fest, dass ihr Smartphone samt des in der Handyhülle gelagerten Führerscheins scheinbar gestohlen wurde.

Die verletzte 30-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Das Schnittwerkzeug wurde sichergestellt.

Die Tatverdächtigen wurden als 27-30 Jahre alt mit afrikanischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer sei 165-170 cm groß, habe ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen. Der andere sei ca. 180 cm groß und habe eine schwarze Weste sowie eine dunkle Hose getragen.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./RB

