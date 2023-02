Essen: Unbekannte überfallen Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

5327 E.-Katernberg: Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend, 5. Februar, eine Spielhalle an der Gelsenkirchener Straße überfallen. Gegen 20:35 Uhr betraten die beiden Männer die Spielhalle und verlangten von der 55-jährigen Kassiererin Geld aus der Kasse sowie aus dem Tresor. Beide Täter sollen ein Messer in der Hand gehalten haben. Während einer der Tatverdächtigen die Kassiererin mit dem Messer bedrohte, stand der andere an der Tür und hielt diese offen. Die 55-Jährige öffnete wie gefordert die Kasse, gab aber an, den Tresor nicht öffnen zu können. Daraufhin nahm der sie bedrohende Räuber Geld aus der Kasse und floh zusammen mit dem anderen Räuber in Richtung der Straße Dortmannhof. Die beiden Unbekannten sind etwa 1,75 Meter groß und sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben. Beide trugen Handschuhe. Der erste Tatverdächtige, der die Kassiererin bedrohte und das Geld an sich nahm, hat schwarze, lockige, kinnlange Haare. Er trug bei der Tat eine graue Jacke mit Kapuze und schwarze Schuhe. Der zweite Unbekannte war komplett schwarz gekleidet und trug eine weiße Mundbedeckung und schwarz-weiße Schuhe. Da die Verdächtigen trotz eingeleiteter Fahndung nicht gefunden werden konnten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann oder sonstige Zeugenhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 zu melden. /bw

