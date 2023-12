Essen: Unbekannte überfallen Lieferdienstfahrer - Zeugenaufruf

45359 E.-Schönebeck: Am Dienstagabend (5. Dezember) schlugen drei Unbekannte auf einen 44-jährigen Lieferdienstfahrer an der Aktienstraße ein und versuchten ihn auszurauben. Als ein Unbeteiligter vorbeifuhr, flohen die Tatverdächtigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:45 Uhr hielt der 44-Jährige mit seinem Auto an der Aktienstraße / Im Wulve, als ein Unbekannter unter einem Vorwand an der Fahrerseite klopfte. Als der Mülheimer das Fenster herunterließ, griff der Mann nach seiner Umhängetasche und versuchte ihm diese vom Hals zu reißen. Der 44-Jährige hielt die Tasche fest und wehrte so den ersten Angriff ab. Nachdem er aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, kamen zwei weitere Männer dazu. Die beiden rangen den Fahrer zusammen mit dem ersten Tatverdächtigen zu Boden und schlugen auf ihn ein.

Als ein unbekannter Zeuge vorbeifuhr, flüchteten die Tatverdächtigen ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der erste Tatverdächtige soll ungefähr 30 Jahre alt sein und einen "etwas dunkleren Teint" haben. Er sei ca. 190 cm groß und habe schwarze Sportkleidung getragen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Vor allem wird der Fahrer des unbeteiligten Fahrzeugs gesucht, der zur Tatzeit an dem Tatort vorbeifuhr. Wenn Sie gegen 23:45 Uhr an der Aktienstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey

