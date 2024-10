Essen: Unbekannte Trickbetrüger erbeuten Tresor, Schmuck und Bargeld bei mehreren Seniorinnen im Essener Osten

45279 E.-Freisenbruch/45279 E.-Horst/45307 E.-Leithe: Im Essener Osten haben unbekannte Trickbetrüger gestern (29. Oktober) bei mindestens drei Seniorinnen Wertgegenstände und Bargeld erbeutet. Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Hellweg verschafften sich Unbekannte gegen 11 Uhr als vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter Zugang zur Wohnung einer 75-Jährigen. Im Badezimmer sollte die Seniorin warten, bis sich das Wasser wegen einer Farbkapsel zu Testzwecken blau verfärbt. In der Zwischenzeit durchwühlten die Unbekannten die Wohnung der Seniorin und trugen kurze Zeit später einen Tresor zu einem weißen SUV (möglicherweise Seat Ateca). Da eine Nachbarin dies bemerkte, wählte sie sofort den Notruf der Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet.

Gegen 12:15 Uhr klingelten Unbekannte an der Tür einer 86-Jährigen in der Fridolinstraße. Die beiden Männer gaben vor, Elektriker zu sein und die Steckdosen überprüfen zu wollen. Als die Unbekannten nach kurzer Zeit die Wohnung wieder verließen, bemerkte die Seniorin, dass eine größere Menge Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen worden war.

Gegen 15:45 Uhr wurden die Polizei dann zur Hochfeldstraße gerufen. Eine 91-jährige Frau hatte den Notruf gewählt, weil Unbekannte kurz zuvor Goldschmuck bei ihr gestohlen hatten. In diesem Fall hatten die zwei Männer sich als Handwerker ausgegeben, die im Auftrag des Vermieters etwas in der Wohnung kontrollieren müssten.

Die Tatverdächtigen werden in den ersten beiden Fällen als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer soll dunkelhaarig und bei stabiler Statur etwa 1,80 Meter groß sein. Die Unbekannten sprachen gut deutsch. Eine Zeugin an der Straße Hellweg gab an, die Unbekannten hätten südländisch auf sie gewirkt.

Sollten Sie Auffälliges beobachtet haben und Hinweise zu den Trickbetrügern geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

Aus gegebenem Anlass werden wir nicht müde, Sie zur Vorsicht anzuhalten:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen oder vor Ihrer Haustüre stehen.

- Schauen Sie, wenn möglich, durch Ihren Türspion oder das Fenster, wenn es klingelt - selbst wenn Sie Besuch erwarten.

- Nutzen Sie eine Türkette!

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bitten Sie unangekündigte "Besucher" zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson vor Ort ist.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

- Werden Sie laut und rufen Sie um Hilfe, wenn Unbekannte sich nicht abwimmeln lassen.

- Kommt Ihnen ein Anruf oder eine Person verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Erstatten Sie im Falle einer Straftat Anzeige!

Trotz häufiger Präventionshinweise und Berichterstattung in den Medien schaffen es skrupellose Trickbetrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Diese Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf /SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell