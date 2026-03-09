Essen: Unbekannte touchiert 4-Jährige mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Gegen 18:45 Uhr überquerte die 4-jährige Essenerin die Straße in der Fußgängerzone in Richtung des Eingangs eines dortigen Restaurants. Zeitgleich fuhren zwei unbekannte Frauen mit einem E-Scooter auf der Viehofer Straße in Fahrtrichtung Pferdemarkt, kreuzten den Weg der 4-Jährigen und touchierten sie. Daraufhin fuhren die beiden weiter in unbekannte Richtung. Die 4-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.