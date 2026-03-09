Essen: Unbekannte touchiert 4-Jährige mit E-Scooter - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (8. März) fuhren zwei unbekannte junge Frauen auf einem E-Scooter auf der Viehofer Straße und touchierten eine 4-jährige Fußgängerin. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 18:45 Uhr überquerte die 4-jährige Essenerin die Straße in der Fußgängerzone in Richtung des Eingangs eines dortigen Restaurants. Zeitgleich fuhren zwei unbekannte Frauen mit einem E-Scooter auf der Viehofer Straße in Fahrtrichtung Pferdemarkt, kreuzten den Weg der 4-Jährigen und touchierten sie. Daraufhin fuhren die beiden weiter in unbekannte Richtung. Die 4-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.
Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls. Wenn Sie sich gegen 18:45 Uhr im Bereich Viehofer Straße aufgehalten haben und den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB
