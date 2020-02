Essen: Unbekannte Täter flüchten mit dunklem Fahrzeug nach Geldautomatensprengung - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: In der Nacht zu Donnerstag (6. Februar) gegen 2.40 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem Geschäft am "Bamlerpark", Berthold-Beitz-Boulevard 500. Eine Sicherheitsfirma erhielt Kenntnis von einem Überfallalarm eines Geldautomaten. Sofort alarmierte Streifenwagen nahmen den Einsatz auf und fuhren zum betroffenen Geldautomaten im "Bamlerpark". Vor Ort stellten die Beamten sofort eine Geldautomatensprengung, vermutlich unter Anwendung von Gas, fest. Zeitgleich raste ein dunkles Fahrzeug, womöglich das Tatfahrzeug, über den Berthold-Beitz-Boulevard in Richtung Norden auf die B224. Ein Streifenwagen kam dem vermutlich flüchtenden Wagen entgegen, die Polizisten führten ein Wendemanöver durch und verfolgten das dunkle Fahrzeug. Der Sichtkontakt brach aufgrund der massiven Geschwindigkeit des/der Flüchtenden im Bereich Gladbecker Straße/Johanniskirchstraße ab. Im "Bamlerpark" sperrten weitere Polizisten und die bereits hinzugezogene Kriminalpolizei den Tatort weiträumig ab. Eine Wand eines Geschäftes wurde durch die Geldautomatensprengung ebenfalls herausgesprengt. Insgesamt entstand ein erheblicher Sachschaden, eine Einsturzgefahr des Gebäudes besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ob oder in welcher Höhe der/die Tatverdächtige/n Beute gemacht haben ist zurzeit noch unbekannt. Verantwortliche des Geldautomaten sowie des angrenzenden Geschäftes wurden durch die Beamten informiert. Zeugen bestätigten, dass es gegen 2.40 Uhr einen lauten Knall geben habe und dass ein dunkles Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit vom Kaufpark in Richtung Gladbecker Straße geflüchtet sei. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die konkrete Hinweise zum Tatfahrzeug oder möglichen Tatverdächtigen geben können. Das zuständige Kriminalkommissariat 32 nimmt Hinweise unter der 0201/829-0 entgegen. /JH