Essen: Unbekannte stören Impfaktion - Zeugen gesucht

45144 E.-Frohnhausen:

Am Sonntagnachmittag (30. Januar) gegen 15 Uhr meldete der 22-jährige Organisator einer Impfaktion einen Zwischenfall. Am Tag zuvor sollen an einer mobilen Impfstation an der Eissporthalle Essen-West Wartende und Mitarbeiter bedroht worden sein.

Am Samstag in der Zeit von 16:30 bis 22:00 Uhr hatten Bürger die Möglichkeit, sich auf dem Parkplatz der Eissporthalle Essen-West an der Curtiusstraße impfen zu lassen.

Gegen 20 Uhr seien vier Männer aufgetaucht, die sowohl die Wartenden als auch das Personal beschimpft haben sollen. Zwei von ihnen sollen Eisenstangen dabei gehabt haben, diese aber nicht gegen Menschen erhoben haben.

Fünf Security-Mitarbeiter der Eissporthalle seien hinzugeholt worden, woraufhin sich die vier Personen vom Parkplatz entfernten.

Die unbekannten Männer seien zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen und hatten ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen hatte einen Staffordshire Terrier.

Der Staatsschutz ermittelt.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt und/oder den vier unbekannten Männern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 0201/8290 entgegen./SoKo

