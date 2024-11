Essen: Unbekannte stiehlt Seniorin Einkaufstasche - Öffentlichkeitsfahndung

45327 E.-Katernberg: Am 22. Dezember vergangenen Jahres stahl eine Unbekannte die Handtasche einer 88-jährigen Seniorin in einem Supermarkt an der Katernberger Straße.

Die Seniorin hatte sich kurz weggedreht, um sich eine Zeitschrift anzusehen, als sie bemerkte, dass ihre Handtasche mitsamt Geldbörse und anderen Wertgegenständen verschwunden war. Aufnahmen der Videoüberwachung zeigen, wie die Unbekannte sich mit der Einkaufstasche von der Seniorin entfernt. Bilder der Tatverdächtigen finden Sie auf unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/150581

Das ermittelnde KK 33 fragt: Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

