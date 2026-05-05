Essen: Unbekannte stehlen Waren aus Parfümerie - Fotofahndung

Gegen 15 Uhr betraten ein unbekannter Mann und zwei unbekannte Frauen das Geschäft. Während der Mann die Verkäuferin ablenkte, nahmen die beiden Frauen Waren aus den Regalen und verstaute diese unter ihrer Kleidung. Kurz vor dem Verlassen des Geschäfts nahm auch der Mann ein Parfüm von der Theke und versteckte es. Anschließend verließen die drei Tatverdächtigen die Parfümerie und flüchteten in unbekannte Richtung.