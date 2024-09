Essen: Unbekannte stehlen Pedelecs beim Motorradtreff am Baldeneysee - Zeugen gesucht

45239 E.-Fischlaken: Am Donnerstagmorgen (19. September) entwendeten unbekannte Tatverdächtige zwei hochwertige Pedelecs am Motorradtreff "Haus Scheppen" am Baldeneysee. Die Ermittlungsgruppe Fahrrad bittet um Hinweise.

Ein 38-jähriger Mann stellte die beiden Pedelecs gegen 9:45 Uhr an einem Geländer ab und sicherte sie mit einem Rahmenschloss. Bereits kurze Zeit später, gegen 10 Uhr, bemerkte er, dass die Räder gestohlen worden waren.

Bei den entwendeten Pedelecs handelt es sich um ein Orbea Rise M10 Custom und ein Ghost Path Riot LTD.

Die EG Fahrrad ermittelt aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht dringend nach Zeugen. Wer am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in der Nähe des Motorradtreffs am Hardenbergufer war und Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den/dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden.

Auch zum Ende der Fahrradsaison erinnern wir nochmal daran, dass ein hochwertiges Fahrrad auch eine hochwertige Sicherung braucht. Die Täter gehen besonders dreist vor - manchen Sie es ihnen so schwer wie möglich. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Tel: 0201/829-4444) kostenlos und kompetent beraten, um die richtige Sicherung zu finden und sich vor Diebstahl zu schützen. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell